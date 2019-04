Nachrichten | hallo deutschland - Deutscher Hotelier in Thailand

Beim Tsunami in Thailand 2004 verliert der Hotelier Frank Wetzig seine Eltern. Seine Prioritäten verschieben sich weg von Materiellem hin zur Erkenntnis, dass Liebe das Wichtigste ist. Heute hat er sein Glück an der Andamanen-Küste in Thailand gefunden.