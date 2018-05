Nachrichten | hallo deutschland - Deutscher Tauchguide in Port Elizabeth

Der deutsche Auswanderer Rainer Schimpf wurde 2014 in einem Boot von einem Hai attackiert. Vom Tauchen lässt sich Rainer deshalb trotzdem nicht abhalten. Der 51-jährige Deutsche bietet regelmäßig Walbeobachtungs- und Tauchtouren in Südafrika an.