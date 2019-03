Nachrichten | hallo deutschland - Die Bademode-Trends 2017

Vor genau 71 Jahren lief der Bikini das erste Mal über den Laufsteg. Seitdem hat er sich als Bademode längst etabliert und die Auswahl an Modellen ist riesengroß geworden. Also: Was anziehen am Strand? Wir zeigen die Bademode-Trends 2017.