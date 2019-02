Nachrichten | hallo deutschland - Die Lawinenkatastrophe von Galtür

Am 23.02.1999 ereignete sich eines der größten Lawinenunglücke der letzten Jahrzehnte. Wir erinnern an die 38 Menschen, die den Schneemassen in Tirol zum Opfer fielen, als eine Lawine Galtür und die angrenzende Ortschaft unter sich begrub.