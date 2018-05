Nachrichten | hallo deutschland - Dirndl Check: Die neuesten Trends für den Herbst

Es ist wieder soweit! Das Oktoberfest steht in den Startlöchern. Doch nicht nur in München geht es zur Sache. Anuschka aus Hamburg designt und verkauft Dirndl & Zubehör und zeigt, worauf es diesen Herbst so ankommt!