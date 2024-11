Dwayne Johnson und Chris Evans für Weltpremiere in Berlin

von Sebastian Gorski 04.11.2024 | 17:10 |

Vorfreude aufs Fest: In ihrer Action-Komödie "Red One - Alarmstufe Weihnachten" müssen Chris Evans und Dwayne Johnson den Weihnachtsmann retten. Die Weltpremiere fand in Deutschland statt.