So überrascht Ed Sheeran Schüler mit einem Auftritt

Kreisch-Alarm in der Fitzalan High School in Cardiff. Rund 2000 Schüler*innen sind in der Aula um einer regionalen Band zuzuhören, als plötzlich Superstar Ed Sheeran die Bühne betritt und alle mit seinem Welthit “Shape of You“ überrascht. Der 33-Jährige setzt sich mit seiner Foundation für die Förderung des Musikunterrichts an Schulen ein und will, dass die Kids den Zugang zur Musik leichter finden. Diesen Tag werden die Schüler ganz sicher nicht so schnell vergessen.