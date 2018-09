Nachrichten | hallo deutschland - Ein deutscher Schmied in Lappland

Schmied Michael Maul weiß schon früh, dass er Deutschland irgendwann verlassen will. Aber dass er mal einen ganzen See und ein Haus in Lappland besitzen würde, das hätte er sich nicht träumen lassen. Ein neuer Alltag – 60 Kilometer südlich vom Polarkreis.