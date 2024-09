Elias M'Barek feiert zweiten Hochzeitstag

von Markus Rosendahl 10.09.2024 | 17:10 |

Elias M'barek und Jessica Riso feiern ihren zweiten Hochzeitstag in New York. Auf instagram lassen sie ihre Fans am anhaltenden Eheglück teilhaben und posten glückliche Gesichter.