Erste Loveparade vor 30 Jahren

Am 1. Juli 1989 fand die erste Loveparade in Berlin statt. Damals nahmen 150 Personen teil. Wir zeigen die schillernden Höhepunkte der Technoparade, beleuchten aber auch die Schattenseiten und das tragische Ende der Veranstaltung in Duisburg 2010.

