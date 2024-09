Köln: Steckt "Mocro-Mafia" hinter Explosion?

von Dominik Müller-Russell 25.09.2024 | 17:10 |

Ein Café in Köln ist vollständig ausgebrannt. Allein in der vergangenen Woche gab es in der Stadt zwei ähnliche Fälle. Steckt hinter dieser Explosionsserie die "Mocro-Mafia"?