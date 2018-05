Nachrichten | hallo deutschland - Feuergefahr durch Weihnachtsbäume

Trotz günstiger Alternativen setzen viele Tannenbaum-Schmücker weiterhin auf die traditionellen Kerzen am Baum. Wir zeigen, wie schnell ein Feuer ausbricht und wie dieses in kürzester Zeit ein ganzes Wohnzimmer in Schutt und Asche legt.