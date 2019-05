Nachrichten | hallo deutschland - Feuerwehr Leipzig im Einsatz

18 Männer arbeiten in jeder 24-Stunden-Schicht der Feuerwehrwache West der Berufsfeuerwehr Leipzig. In alter Feuerwehr-Tradition lässt Schichtführer Stefan Mörschner die Männer morgens in Reih und Glied antreten. Wir begleiten eine Schicht.