Nachrichten | hallo deutschland - Findelkind vor Pfarrheim gefunden

Eine Reinigungskraft findet vor einem Pfarrhaus ein Neugeborenes. In eine Decke und ein Handtuch gewickelt, liegt es dort in einem Pappkarton. Nachdem das Mädchen in ein Krankenhaus gebracht wird, beginnt die Polizei mit der Suche nach Zeugen.