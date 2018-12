Nachrichten | hallo deutschland - Flugrettung im Einsatz

Ein Notfall geschieht, schnelle Hilfe ist gefragt, oft kommt die Crew des Rettungshubschraubers am Schnellsten an den Ort des Geschehens. Wir begleiten die fliegende Ärztin Dr. Katrin Judemann auf ihren Einsätzen in Regensburg und Umgebung.