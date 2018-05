Frau gesteht Tötung von acht Babys

Das Paar war am Dienstag in seinem Haus in dem Dorf Villers-au-Tertre festgenommen worden, nachdem die Polizei seit Samstag die sterblichen Überreste von acht Neugeborenen gefunden hatte. Die Leichen waren im Haus der Verdächtigten sowie im Garten eines anderen Hauses verscharrt, wo früher die Eltern der Mutter gewohnt hatten. Es handelt sich um den schwersten Fall von Kindesmord in Frankreich seit gut 30 Jahren.