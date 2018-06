Nachrichten | hallo deutschland - Gutshausretter

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es so viele Gutshäuser wie sonst nirgends in Europa. Viele stehen leer, sind renovierungsbedürftig. Da finden auch die ihr Traumdomizil, die zwar wenig Geld, aber dafür viel Schweiß und Zeit in ihr Heim stecken können.