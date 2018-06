Nachrichten | hallo deutschland - hallo AUSZEIT: Athen - Tag 2

Die griechische Metropole Athen ist jung, bunt und - wenn man will - preiswert! An Tag 2 begleiten wir unsere Reporterin Yvette Kampfmann zum Hafen, in ein kleines Designer-Lädchen und bei einem letzten Drink: natürlich mit Blick auf die Akropolis!