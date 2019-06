hallo deutschland mondän vom 21. Juni 2019

Portofino hat alles, was das Herz eines VIPs begehrt. Gleichzeitig ist das kleine Fischerdorf immer noch ursprünglich. Kein Wunder, dass sich die Schönen und Reichen hier gerne versammeln.



"hallo deutschland mondän" lädt die Zuschauer ein auf eine Reise an die mondäne italienische Riviera. Bereits in den 1960er-Jahren verfielen Sophia Loren, Brigitte Bardot und Frank Sinatra dem Charme des Fischerdorfs Portofino.



Nach Portofino kommt man am stilechtesten mit der Jacht. Bruce Willis, Chris Hemsworth oder einige arabische Scheichs legen gern vor dem kleinen Dorf im wohl besten Jachthafen an der italienischen Küste an. Landschaft und Meer sind ein Traum. Im Ort ist das Splendido, ein ehemaliges Kloster mit bester Aussicht, für viele die schönste Herberge am Mittelmeer. Der Deutsch-Italiener Fernando Pensato ist hier zu Hause. Er handelt vor allem mit seinem feinen Olivenöl und beliefert damit die exklusivsten Restaurants sowie die "beste Bäckerin Norditaliens". Für Lauras Focaccia stehen jede Saison auch die Promis Schlange. So erfahren die Zuschauer von vielen ganz persönlichen Lieblingsecken in Portofino, auch abseits der Touristenwege.