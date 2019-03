Nachrichten | hallo deutschland - Ehekrise bei den Trumps?

Er will ihre Hand nehmen, doch sie schlägt diese weg. Autsch! Schon das zweite Mal blockt Melania Trump öffentlich Annäherungen des US Präsidenten ab. Kriselt es etwa in der "First" – Ehe? Was wird wohl länger halten, die Ehe oder die Präsidentschaft?