hallo deutschland hautnah vom 12. Juli 2019

Rhodos ist die viertgrößte Insel Griechenlands und mit fast 300 Sonnentagen im Jahr der Gut-Wetter-Garant für die Sommerferien. Eine Million Besucher lockt Rhodos pro Jahr an.



Auf der Rangliste der beliebtesten europäischen Urlaubsinseln der Deutschen im Jahr 2018 belegt Rhodos (nach Buchungsanteil) Platz fünf. "hallo deutschland hautnah" macht den Insel-Check.



"hallo hautnah" zeigt, wie man am sichersten ankommt, welche Standards die Hotels haben, wie man die Insel erkunden kann und wo man am besten feiert.