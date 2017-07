Nachrichten | hallo deutschland - Im Streifenwagen zur Hochzeit

"Die Polizei, dein Freund und Helfer" - der Leitspruch passt perfekt zu diesem kuriosen Fall aus Offenbach: Ein Mann muss zu seiner eigenen Hochzeit, doch sein Trauzeuge hat ihn kurzerhand vergessen! Und so werden zwei Beamte zu Rettern in der Not: