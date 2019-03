Nachrichten | hallo deutschland - Kommissar Büchner: Ungeklärter Mord

Der ungeklärte Mord an der 57-jährigen Sieglinde Horn beschäftigt Kommissar Büchner seit über zehn Jahren. In einer Spielothek in Gotha ist die vierfache Mutter während ihrer Schicht von einem maskierten Räuber mit zwei Schüssen getötet worden – vom …