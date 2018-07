hallo deutschland mondän vom 29. September 2017

Stockholm – royale Metropole und doch ein Geheimtipp unter Europas Hauptstädten. Aber wer die schwedische Inselstadt unterschätzt, ist selbst schuld, denn die Stockholmer wissen zu leben.



Wie das deutsch-kroatische Paar, das mit Make-up Millionen verdient, den deutschen Koch, der die schwedischen Gaumen für den Genuss von Spargel empfänglich machen möchte, und den Edel-Designer der schwedischen Upper Class.



"hallo deutschland mondän" über eine Metropole, deren Charme vor allem im Understatement besteht. In Stockholm zeigt man nicht, was man hat, sondern man hat es einfach. Vielleicht ist diese Unauffälligkeit auch ein Grund dafür, dass Stockholm nicht in einem Atemzug mit Rom, Paris oder London genannt wird. Aber das ist den Schweden auch ganz recht. Sie mögen alles etwas ruhiger und einfacher - aber keinesfalls öde und karg. Im Gegenteil. Stockholm protzt mit Lebenslust und Lebensstil. Wir haben Schweden und Deutsche getroffen, die hier leben und uns zeigen, was Stockholm zum Geheimtipp und lohnenden Reiseziel macht.