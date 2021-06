hallo deutschland on tour vom 24. Juni 2021

"hallo deutschland on tour" führt vom Bodensee übers Allgäu bis zum Chiemsee. Mit einem Oldtimer-Campingbus begibt sich Moderatorin Lissy Ishag auf große Fahrt.



Sie will herausfinden, wie die Deutschen 2021 Urlaub machen. Auf ihrer Route entlang des Alpenrandes trifft sie Urlauber - und Menschen, die vom Urlaub leben. Was hat sich seit Corona verändert? Was ist möglich, was nicht? Gibt es eigentlich noch Geheimtipps?



Auf Lissy Ishag warten interessante Gesprächspartner. Und eine ganz besondere Herausforderung.