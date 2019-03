Nachrichten | hallo deutschland - Rotkreuz-Mitarbeiter bedroht

Die Mitarbeiter vom Bayerischen Roten Kreuz in Neustadt an der Aisch müssen sich seit gut zwei Jahren einiges gefallen lassen: Die Drohungen auf Facebook, per Mail und SMS füllen mittlerweile ganze Aktenordner. Wer hinter der Schikane steckt, ist unklar.