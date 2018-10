hallo deutschland mondän vom 1. November 2018

Unterwegs in der Stadt der Reichen und Superreichen: London. Einst Mittelpunkt eines Weltreiches - heute Finanzmetropole und damit Magnet für Geld, Luxus und Reichtum.



Kunst, Kultur, Kommerz – das Empire ist Geschichte, doch London gilt in vielen Bereichen noch immer als Mittelpunkt der Welt. Besonders für die Millionäre und Milliardäre. Wer etwas auf sich hält, der nennt die Stadt an der Themse irgendwann, irgendwie sein Zuhause.



London bietet alles, was man für Geld kaufen kann. Einer der edelsten Schneider der Stadt, beheimatet auf der legendären Savile Row, zeigt in "hallo deutschland mondän", warum perfekter Sitz eben seinen fünfstelligen Preis hat. In der teuersten Autowäscherei der Welt wird das liebste Spielzeug der Superreichen für 8000 Euro auf Hochglanz poliert. Vier Wochen dauert es, bis alles blitzt und blinkt. Und beim Einkaufen ist der internationale Geldadel nicht allein - "hallo deutschland mondän" begleitet eine persönliche Einkaufsberaterin und ihren Kunden durch das Nobel-Kaufhaus Selfridges. Wo Preisschilder zu einem eher überflüssigen Accessoire werden. Der Film schaut hinter die Kulissen des altehrwürdigen Auktionshaus Sotheby's, besucht eines der nobelsten Hotels der Stadt und taucht beim Polo in die Welt der Reichen und Schönen ein. Und spätestens, wenn der Herzog von Richmond zum alljährlichen Oldtimer-Rennen der Superlative ruft, wenn die Autos und deren Besitzer um die Ehre wetteifern, dürfte klar werden: Viele Orte bezeichnen sich als mondän, London ist es einfach.