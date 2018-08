Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 10. August 2018

Einige Themen: Kinder in Rückhaltebecken gefallen; Zeltlager-Betreuer nach Unwetter in Frankreich vermisst; Unwetter in Norddeutschland; Polizeikontrolle zum Schulanfang; Zickzack-Radweg; Camping-Typen; Weltfaulenzertag; hallo AUSZEIT: Valletta Teil 2