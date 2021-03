hallo deutschland vom 10. März 2021

"hallo deutschland" begleitet Familie Pagnia auf der Suche nach dem perfekten Eigenheim. Beratend an ihrer Seite: Architekt und Bausachverständiger Günal Günsav.



Für viele Familien ist es gar nicht so einfach, das richtige Haus zu finden. Auf was müssen sie achten, wo können Mängel liegen, was kosten Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten?



Mithilfe des Bauexperten Günal Günsav wagt sich Familie Pagnia in das Abenteuer Haussuche. Zusammen schauen sie sich vier mögliche Häuser an und entdecken Schönes, aber auch nicht so Schönes. Sie prüfen, welche finanziellen Mittel sie brauchen, um für ein Haus ein Angebot abgeben zu können. Gemeinsam betrachten sie die Vor- und Nachteile. Und vielleicht steht am Ende der Suche ja sogar das neue Eigenheim.