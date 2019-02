Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 11. Februar 2019

Einige Themen: Nachbar mit Schrotflinte erschossen; Prozessauftakt: Mordfall Melanie R.; Auto landet in Küstenkanal; Explosion zerstört Gartenhaus; Kohlenmonoxidunfall in Shisha Bar; Alles doppelt in Dackmar; Junge Rettungssanitäter im Einsatz; …