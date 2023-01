Einige Themen: Explosion eines Mehrfamilienhauses in Bochum / Interview: Explosion in Bochum / Lehrerin in Ibbenbüren getötet / Schulbusunfall in Westerstede / Ungewöhnliches Hotel in Bolivien / Unterwegs mit dem Gerichtsvollzieher in Hannover / Krimina...

Verfügbarkeit: Im TV-Programm: ZDF, 12.01.2023, 05:15 - 05:30 Verfügbarkeit: Leider kein Video verfügbar Video herunterladen