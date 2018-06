Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 11. Juni 2018

Einige Themen: Schwere Unwetter über Deutschland ; Messerangriff auf junge Frau in Viersen; Prozessbeginn gegen Pädophile; KiTa-Skandal in Neugraben; Alkoholkontrollen in Hamburg; 55 Jahre Pauschalreisen; Hochhausrennen in Frankfurt