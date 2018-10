Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 11. Oktober 2018

Einige Themen: Schießerei in Hamburg Wandsbek; Hinweise nach Aktenzeichen XY; Deutsche auf Mallorca vermisst; 8,5 Milliarden von Konto abgebucht; Baby in Kölner Park ausgesetzt; Kommissar Kunkel; Kofferversteigerung; Schrauber Dreamteam; Museum made for …