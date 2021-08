hallo deutschland vom 12. August 2021

Einige Themen: Almbauer unter Bagger eingeklemmt; Unfall mit Rettungswagen in Emstek; Rettungssanitäter in St. Ingbert; Flutkatastrophe: Automechaniker mit Herz; Kommissar Metzger und die Tote in Bolivien; Helga und Igors Ferienwohnungen in Montenegro; ...

34 min 34 min 12.08.2021 12.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 12.08.2022 Video herunterladen