hallo deutschland vom 12. Oktober 2021

Einige Themen: Vermisste 8-Jährige lebendig aufgefunden; Peter Aumeier in Furth im Wald; Massenkarambolage in Autobahntunnel bei Köln; Kleiner Junge rast mit Pkw in eine Tankstelle; Wintersemester: Zurück zur Normalität?; Mord an der 16-jährigen Carmen ...

Videolänge: 32 min Datum: 12.10.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 12.10.2022 Video herunterladen