Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 13. August 2018

Einige Themen: Tödlicher Unfall mit Traktor, Supermarkt gerät in Brand, Unfall an unbeschränktem Bahnübergang, Flugzeug geht nach Notlandung in Flammen auf, Einsatz auf der größten Kirmes im Ruhrgebiet, 30 Jahre Geiseldrama von Gladbeck, Schilderflohmarkt