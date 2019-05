Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 13. Mai 2019

Einige Themen: Armbrustdrama in Passau; Auto rast in Menschengruppe; Feuerdrama in Neunkirchen; Polizist angeschossen; Unterwegs mit der Feuerwehr Leipzig; Der Haushaltsauflöser; Ost-Ampelmännchen wird 50; Winter und das Eselwandern