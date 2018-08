Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 15. August 2018

Einige Themen: Genua: aktueller Stand der Bergung; Brückensicherheit in Deutschland; Blitzeinbruch in Brillenladen; Leben nach dem Böschungsbrand in Siegburg; Kommissar Juchems; LKW-Kontrolle; Deutsche Auswanderin in London; Nachwuchs bei Ameisenbären