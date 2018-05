Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 15. November 2017

Einige Themen: Schulbusunfall in Brake; Suche nach vermisster Mutter; Entgleister Zug in Elmshorn; Kriminaldauerdienst; Bahnstrecke ohne Zug; Kommissar Schu: Der Fall Lolita; Deutscher Winzer in Long Island; Otterbaby