Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 16. August 2018

Einige Themen: Arzt in Praxis erstochen; Mord an Verkäuferin nach 15 Jahren aufgeklärt; Wechselgeldbetrüger; Auto gegen Fahrrad; Cold Case - Vermisstenfall Drage; Unterwegs mit dem Bäderdienst; Urlaub in Bulgarien; Singender Busfahrer