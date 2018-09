Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 16. Juli 2018

Einige Themen: Sechsjährige durch Schuss verletzt; Badeunfälle; Rodler sitzen in Sommerrodelbahn fest; LKW-Brand nach Reifenschaden; Raubüberfall auf eine Bäckerei; Motorradkontrolle am Sudelfeldpass; 60 Jahre Peacezeichen; Lucy als Stadtführerin in …