Am 16. Juni wird "hallo deutschland" 20 Jahre alt. Zum Jubiläum gibt es aktuelle Berichte sowie spannende und lustige Geschichten aus zwei Jahrzehnten. Und ein Wiedersehen mit alten Bekannten.



Lissy Ishag schaut auf die Anfänge 1997 - mit den damaligen kleinen Pannen. Im Studio ein Original: Achim Winter, fast 20 Jahre mit seiner Wochensatire dabei. Auch Ex-Moderatoren erzählen von ihrer Zeit bei "hallo deutschland". Kuriose Geschichten runden das Jubiläum ab.



"hallo deutschland" hat sich inzwischen nicht nur zu einer festen Größe und Marke im ZDF entwickelt. Mit durchschnittlich 15 Prozent Marktanteil war es im Jahr 2016 das Boulevardmagazin mit dem höchsten Marktanteil im deutschen Fernsehen. Immer ganz nah am Menschen und immer wieder mit neuen Ideen: Wochenserien, zum Beispiel über das "Inselinternat" oder die "Gutshausretter", serviceorientierte Beiträge über die Gefahren im Internet oder im Urlaub, dicht erzählte Crime-Storys über die "Kommissare und ihre spektakulärsten Fälle" oder Specials über die Schönen und Reichen an den schönsten Orten der Welt bei "hallo deutschland mondän".



Sachlich, emotional, unterhaltsam, aber immer seriös - das ist der Anspruch von "hallo deutschland". Präsentiert wird die Sendung im Wechsel von Sandra Maria Gronewald und Lissy Ishag.