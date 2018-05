Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 16. Mai 2018

Einige Themen: Babyfunde in Berlin; Auto fährt in Café; Prozessauftakt: Mord an Geschäftsmann; Kindesmissbrauch durch Mutter; Ampel und Andreaskreuz sichern Pferdekoppel; Trödelpaar Riedel; Deutscher Tauchguide in Port Elizabeth