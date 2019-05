Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 16. Mai 2019

Einige Themen: Mord in Offenbach; Familiendrama in Gunzenhausen, Ferrari Diebstahl; Biker-Crash mit Polizeiauto; Parkplatzmangel in Koblenz; Zollkontrolle; Deutsche Cowgirls in Neu Mexico; Blond nachgefragt: Handygucker; Nachwuchs im Opel-Zoo