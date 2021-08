hallo deutschland vom 17. August 2021

Einige Themen: Unwetter in Ostfriesland; Flutwelle in Höllental-Klamm; Aufbau Behelfsbrücken A40; Afghanen in Deutschland; Hausärztin in Ahrweiler praktiziert ohne Praxis; XY-Retro: Mord an Taxifahrerin; Deutsche Fotograf in London

34 min 34 min 17.08.2021 17.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.08.2022 Video herunterladen