Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 17. Mai 2018

Einige Themen: Tornado am Niederrhein; A3: LKW-Unfall bringt Fluggäste in Not; Prozessauftakt: Bruder und Schwägerin erstochen; Stuttgarter Parksünder; Kommissar Starke; Tierärztin für besondere Patienten; Winter beim Golfballtauchen