hallo deutschland vom 18. August 2021

Einige Themen: Sattelzug steht in Flammen; Frontalzusammenstoß mit Ersthelfern; Bootshaus in Flammen; Aufräumarbeiten in Ostfriesland nach Unwetter; Falscher Spendensammler raubt Seniorin aus; Wenn Ratten ein Problem werden; Vom Hotelier zum ahnungslose...

30 min 30 min 18.08.2021 18.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.08.2022 Video herunterladen