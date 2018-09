Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 18. September 2018

Einige Themen: Unfall mit Traktorgespann; drei Einbrüche in Tabakladen; Koi-Karpfen geklaut; Trickdiebe am Bahnhof; Kommissar Heck und das Phantom von Kehl; deutscher Chocolatier in Schottland