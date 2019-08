Einige Themen: Unwetter in Deutschland; Bluttat von Iserlohn; Massenkarambolage auf A1; Kiwi stinksauer auf Luke Mockridge; Ungeklärte Brandserie in Berlin; Rettungshund am Badesee; Hund steckt in Mülleimer fest

Beitragslänge: 28 min Datum: 19.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 19.08.2020