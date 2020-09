hallo deutschland vom 20. Februar 2020

Unsere Themen: Schießerei in Hanau; Zusammenfassung der Ereignisse in Hanau; Reaktionen auf den Terroranschlag; Fakten zum Täter; Kriminalpsychologe über die Tat in Hanau; Wie einfach ist es in Deutschland eine Waffe zu besitzen?; Urteil: Goldmünzenrau...

something 33 min something 20.02.2020 Video verfügbar bis 20.02.2021 Video herunterladen